انت الان تتابع الجيش الليبي يدخل «الساعدية» ويسيطر على جسر الزهراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش الليبي - صورة أرشيفية

أفادت بوابة (إفريقيا) الإخبارية الليبية، اليوم السبت، بأن قوات الجيش الليبي دخلت بلدة الساعدية في مدينة ورشفانة جنوب غرب طرابلس، وسيطرت على جسر الزهراء جنوب العاصمة الليبية طرابلس. كما استعادت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم، سيطرتها على بوابة الـ27 بطرابلس، بعدما أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق، أمس الجمعة، سيطرتها على البوابة وقيام رئيس الحكومة "السراج" بزيارتها. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى من قوات المشير خليفة حفتر، إن "قوات الجيش الوطني الليبي تعيد السيطرة على بوابة الـ27، ونشاهد موقع البوابة الآن خلال بث مباشر من غرفة العمليات العسكرية".

من جانبه، أكد نائب مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي جوناثان آلن، أن الأزمة الليبية لن تحل إلا بطرق سياسية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إصدار قرار بشأن وقف الاقتتال في ليبيا.وقال آلن: "يجب على جميع الأطراف الليبية الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف جميع