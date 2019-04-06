فيديو| البارود يفوح في ليبيا.. ما الذي يحدث في طرابلس؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دخلت العاصمة الليبية طرابلس في أزمة جديدة، على خلفية عملية عسكرية أعلنها الجنرال الليبي خليفة حفتر، أسماها عملية "تحرير طرابلس".

الأحداث في ليبيا تطورت بشكل سريع والتي لربما يكون الحرب طويلة الأمد عنوانها، بسبب إصرار الجنرال الليبي على استمرار زحفه، رغم المناشدات الدولية والعربية بوقف القتال.

وعلى الأرض تتواصل أعمال القتال بين الأطراف الليبية، في وقت أعلن فيه وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، فتحي باشاغا، استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة.

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وشهد محيط المطار معارك كر وفر مع قوات تابعة للواء حفتر، التي أعلنت سيطرتها، في وقت سابق من أمس، على المطار ومنطقة قصر بن غشير، وفق ما ذكر أحمد المسماري، الناطق باسم قوات "الشرق الليبي".

الجدير ذكره أن عملية حفتر جاءت قبل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس، برعاية أممية، ما أثار رفضاً محلياً ودولياً.

ومنذ سنوات، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

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