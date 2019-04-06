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سفير اليمن لدى واشنطن يدعو الميليشيات للتحول إلى حزب سياسي

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ ساعتين في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 14:44

دعا سفير اليمن في الولايات المتحدة الأميركية أحمد عوض بن مبارك، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى إلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي للقبول بهم جزءاً من المشهد السياسي في البلاد.


وقال بن مبارك - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن أي ميليشيا تحمل السلاح لا يمكن القبول بها «ومن يريد أن يكون جزءاً من المشهد السياسي عليه أن يتحول إلى حزب سياسي».

واتهم سفير اليمن في واشنطن، إيران باستغلال الحوثيين لكي تنفذ إلى اليمن وتعبر منه لاستهداف جيرانها العرب ولمساومة الدول الغربية وابتزاز المجتمع الدولي.

وانتقد المسؤول اليمني، خلال مشاركته في اللقاء السنوي للجامعات الأميركية والذي ينظمه المجلس القومي للعلاقات الأميركية العربية- التطلعات السياسية للحوثيين القائمة على دعاوى سلالية طائفية.


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