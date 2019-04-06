شكرا لقرائتكم ترودو يخشى تدخلاً روسياً في الانتخابات الكندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أوتاوا - أ ف ب | منذ ساعتين في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 16:09

حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من خطر تدخل روسي في الانتخابات النيابية المرتقبة في بلاده الخريف المقبل.



وقال: «رأينا في السنوات الأخيرة تزايداً في التدخل أو في تورّط قوى أجنبية بعمليات ديموقراطية. رأينا في شكل واضح أن دولاً مثل روسيا تقف وراء كثير من الحملات التي تثير انقساماً، وانتشار كثير من مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة للانقسام، التي جعلت سياساتنا أكثر إثارة للانقسام والغضب ممّا كانت عليه في الماضي».

وأضاف: «وزيرة المؤسسات الديموقراطية كارينا غولد تعمل على طرق عدة للتأكد من أن الانتخابات المقبلة التي ستنظم خلال 6 أشهر، سيقررها الكنديون وحدهم. هذا ما ينتظره الكنديون».

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جاء ذلك بعدما قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند: «نحن قلقون جداً. نعتبر أن هذا التدخل أمر ممكن جداً ونعتقد بأن جهوداً بُذلت حتى الآن من أطراف أجنبية خبيثة، لزعزعة ديموقراطيتنا».

وأضافت: «نرى في ديموقراطيات ليبرالية عدة أنه لم تُبذل جهوداً كبرى لتحقيق نتيجة محددة للانتخابات. الجهد يستهدف جعل مجتمعاتنا أكثر استقطاباً وجعلنا بوصفنا مواطنين في ديموقراطيات، أكثر تشكيكاً في الديموقراطية، وهذا الأمر يمكن أن ينجح».

وكانت كندا أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي تشكيل جهاز خاص لمكافحة التضليل والتدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة.