شكرا لقرائتكم «مسام» ينتزع 1.229 لغماً في اليمن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 14:00

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2019، من انتزاع 1.229 لغماً، منها28 لغماً مضاداً للأفراد و738 لغماً مضاداً للدبابات و448 ذخيرة غير متفجرة و15 عبوة ناسفة، ليبلغ ما تم نزعه خلال شهر مارس 6.647 لغماً.



وبحسب مشروع «مسام» بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 52.777 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.