شكرا لقرائتكم بري من بغداد: العراق نقطة تواصل ولا يحسب على محور معين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 5 أبريل 2019 / 22:56

اختتم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري زيارته الرسمية للعراق بعقد المزيد من اللقاءات مع القيادات والتيارات السياسية العراقية المتنوعة في مقر إقامته في دار ضيافة رئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء في بغداد، وانتقل إلى الدوحة في قطر للمشاركة في اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يفتتح اعماله اليوم.



وأكد بري في حديث لقناة "​السومرية​"​ في العاصمة العراقية أنه "بعد لقاء المرجع السيد ​علي السيستاني​ ولقاءاتي في ​بغداد​، أعتقد أنني استبشر بمستقبل ​العراق​ أكثر فأكثر"، مشيرا إلى أنه "مهما اشتدت الخلافات فإن الحلول كامنة في ​المجلس النيابي​ وفي الوزارة وفي المسؤولين العراقيين".

ولفت بري إلى "أنني لا أعتقد أن هناك خطرا على التفرقة، موضحا "أنني لم أحضر إلى بغداد من أجل مصلحة ​لبنانية، بل لمصلحة العراق السياسية قبل أي مصلحة أخرى، وأيضا لزيارة الأماكن المقدسة والمرجعيات".

وشدد على أن "مصلحة لبنان ليست بعيدة عن مصلحة العراق"، وعلى أن "المرحلة الحالية ليست هينة على الإطلاق"، مشيراً إلى "ضرورة تمتين الوحدة و​محاربة الفساد​ وعدم الإبقاء على ​الحكومة​ بتراء لمدة طويلة".

وأضاف: "إنني أقدر الأعمال التي قام بها رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ سواء مع ​الكويت​ أو ​الأردن​ أو مصر أو ​الأزهر​ أو ​السعودية​ وغيرها"، معتبراً أن "العراق نقطة تواصل في جميع الحالات ولا يحسب على محور معين".

لقاءات عراقية

Advertisements

وقبل انتقاله الى الدوحة حيث وافاه النواب: ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان ورولا الطبش، استقبل بري رئيس كتلة "المحور الوطني" النيابية احمد الجبوري الذي وصف اللقاء بأنه "إيجابي ومميز وان كانت الزيارة قد تأخرت خصوصاً بالنسبة لشخصية تاريخية ذو عقل كبير وإنجازات عالية. وزيارته لبغداد سيكون لها نتائج إيجابية على الملفات كافة ان لجهة استكمال تشكيل الحكومة أو على صعيد العلاقات بين لبنان والعراق ومع دول الإقليم. وتناولنا ملفات عديدة، منها ما لدينا هنا من ملفات شائكة وسيكون له دور في حلحلتها انشاءالله. ونحن نعتبره أب للبرلمات العربية او للسياسيين العرب على الأقل، مرحب به في العراق وهو رجل معتدل يبحث عن الخير لعموم بلداننا ويرى أن العراق يحتاج لحكومة معتدلة كي يفعّل موارده وبإمكانه استقطاب عموم دول العالم وليس دول الخليج او الدول العربية او الاقيليمية".

كما استقبل بري وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة الدكتور نصّار الربيعي، ودار الحديث حول الأوضاع في العراق والعلاقات بين البلدين.

ثم استقبل رئيس الحكومة العراقية الأسبق ورئيس "أئتلاف الوطنية" الدكتور أياد علاوي على رأس وفد من الإئتلاف ولبحث التطورات الراهنة في المنطقة والتعاون بين البلدين.

وقال علاوي بعد اللقاء: "الرئيس بري رجل متميز في عطائه وصديق عزيز واخ كريم وهو مناضل عربي بإستحقاق، وهو الذي قاد المعارك ضد اسرائيل عندما كانت حركة "امل" هي الوحيدة التي تقاتل اسرائيل حين غزت لبنان واحتلته، فكان للاخ الاستاذ بري موقف متميز ولا يزال. ولهذا نحن دائماً نلتقيه خصوصاً في هذه الظروف المصيرية لأمتنا العربية المهددة من اقصاها، فبإذن الله تعالى سنستطيع تجاوز هذه الازمات في أقرب فرصة ممكنة، وتحقيق ما يصبو اليه العرب وإستقرار دولهم ورفاهية الشعوب. ولنا لقاءات اخرى في لبنان والعراق.

من جهة أخرى ابرق الرئيس بري الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في إيران السيد علي خامنئي معزياً بضحاياً الفيضانات. كذلك إلى الرئيس الايراني حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور علي لاريجاني.

وكان بري التقى أول من أمس العديد من القيادات العراقية من الأطياف كافة.