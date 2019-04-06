شكرا لقرائتكم رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان: زيارتي عززت شعوري بالثقة بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 12:46

أعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا أنه "بعد لقاءات مثمرة مع مسؤولين في بيروت، سرَّني أن أقوم بزيارتي الأولى إلى طرابلس للِّقاء مع الأوساط القانونية فيها. ومما عزز شعوري بالتفاؤل والثقة بما تتمتع المحكمة به من تأييد واهتمام في أوساط المحامين والقضاة والمسؤولين والمجتمع المدني، فقد ناقشت معهم ما أحرزته المحكمة حتى الآن من إنجازات وتقدم".



وجاء في بيان إعلامي صادر عن المحكمة أن هردليشكوفا قامت بزيارة إلى لبنان حيث استقبلها ونائبَها القاضي رالف الرياشي، وزير العدل ألبير سرحان، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ونقيب المحامين في بيروت أندره الشدياق. والتقيا أيضًا أعضاء من الأوساط الدبلوماسية.

أضاف البيان: "وفي أثناء هذه المهمة، زارت القاضية هردليشكوفا والقاضي الرياشي مدينة طرابلس حيث التقيا الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد. وشاركا أيضًا في نشاطين للتواصل الخارجي أحدهما لقاء لإطلاع أعضاء نقابة المحامين في طرابلس على أعمال المحكمة، وثانيهما محاضرة عن " المحكمة الخاصة بلبنان في سياق العدالة الجنائية الدولية" في مركز مولوي الثقافي.