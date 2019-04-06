دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تستعد لدفع تحديث Android Pie لأربعة من هواتفها الذكية في شهر يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت LG عن خططها لدفع تحديث Android Pie لبعض إصداراتها من الهواتف الذكية خلال شهر يونيو المقبل، حيث من المقرر أن يتوفر إصدار الأندوريد لأربعة من هواتف LG.

لا تقدم شركة LG تحديثات الأندوريد لإصداراتها من الهواتف الذكية بشكل سريع غالباً، حيث قدمت تحديث Android Pie لكلاً من هواتف G7 One و G7 ThinQ فقط خلال الفترة الماضية، إلا أن LG تخطط لدفع التحديث لعدد أكبر من هواتفها في شهر يونيو من هذا العام.

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وقد كشفت LG عن قائمة من هواتفها الذكية المقرر تحديثها خلال الفترة القادمة، حيث تشمل هذه القائمة كلاً من هواتف V30، وV30S، وThinQ ،V35 ThinQ وأيضاً V40 ThinQ، ومن المقرر أن تعلن لاحقاً عن موعد محدد لدفع التحديث لهذه الإصدارات، أيضاً من المقرر أن تتوفر التحديثات في كوريا الجنوبية في البداية ومن ثم مزيد من المناطق لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع LG تستعد لدفع تحديث Android Pie لأربعة من هواتفها الذكية في شهر يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.