شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة جهود تحقيق السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن، حيث بحثا التطورات الإقليمية الراهنة وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، حيث أكد العاهل الأردني ضرورة إيجاد حل سياسي لها يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، مشددا على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية.. كما استعرض اللقاء عددا من الأزمات التي تشهدها المنطقة، وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

ومن جانبه، أشاد أمين عام الأمم المتحدة بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله في استضافة اللاجئين، داعيا الدول المانحة إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها الأردن.