شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مليشيا الحوثى تقصف مقر لجنة إعادة الانتشار بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت مليشيا الحوثي، الانقلابية في اليمن، مقر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، اليوم السبت. وأفادت قناة (العربية الحدث) بأن المليشيا استهدفت لجنة إعادة الانتشار عدة مرات؛ في إطار محاولات عرقلة عملها، حيث قصف الحوثيون مقر الفريق الحكومي للجنة في 19 مارس الماضي، بعد ساعات على إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، عن إحراز تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بموجب اتفاق السويد.

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