الجيش العراقي يستقبل دفعة جديدة من طائرات "إف "16 الأمريكية

بغداد — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "نعلن وصول 6 طائرات من طراز إف 16 إلى قاعدة بلد الجوية، ضمن العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة".

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وتابع البيان أن قائد القوة الجوية كان في استقبال الطائرات.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال في شهر مارس/ آذار، إنه لا يرى أي "معارضة جدية" بخصوص استمرار تواجد قوات أمريكية في العراق طالما أنها ستبقى لمهمة محددة، تتمثل في المساعدة في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وحذر الرئيس العراقي، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، من أن "تهديد داعش لم ينته بعد، رغم الإعلان عن هزيمة التنظيم في سوريا الأسبوع الماضي".

وقال صالح: "إنهم هناك لمهمة محددة، وهي تمكين القوات العراقية في الحرب ضد داعش، ولا شيء آخر، هذه مهمة محددة وحصرية، وفي هذا السياق، لا أرى معارضة جدية لوجود هذه القوات في العراق اليوم".

يشار إلى أن هناك قرابة 5200 عسكري أمريكي في العراق، ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية لتوفير المشورة والمساعدة والدعم للقوات العراقية التي تقاتل "داعش".