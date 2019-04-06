ألوية العمالقة تعلن تصديها لـ"أعنف هجوم حوثي" في الساحل الغربي لليمن

وتابع المهجمي، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم السبت، إن الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على مواقع قوات العمالقة في مدينة حيس، واستخدموا خلاله مختلف أنواع القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لهم من مناطق عدة، وتركز الهجوم من الجهة الشرقية والشمال الشرقي وتحديدا من الوادي الواقع جنوب جبل رأس على الطريق المؤدي نحو محافظة إب".

© AFP 2019 / Ahmad AL-BASHA

وأضاف ناطق العمالقة:

"هذا الموقع يعرف بالنقطة الأولى لوصول تعزيزات العناصر الحوثية القادمة من محافظتي إب وذمار، ومن الجهة الشمالية من إتجاه مثلث العدين الذي يمثل النقطة الأولى لقدوم التعزيزات من العناصر الحوثية القادمة من مديرية الجراحي وحاول الحوثيون خلال الهجوم إختراق التحصينات لإسقاط بعض مواقع ألوية العمالقة".

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وذكر المهجمي أن الهجوم الحوثي أمطر الأحياء السكنية في المدينة بكل أنواع المقذوفات واستخدمت جميع أنواع الأسلحة بما ذلك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومدفع الهاون بالتزامن مع الهجوم على مواقع العمالقة والتي تصدت لهم ببسالة وأبطلت تقدمهم.

واختتم المهجمي أن "أبطال العمالقة كبدوا مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ عام 2014، بين مسلحي الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس المعترف به، عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في 26 مارس/ آذار 2015؛ مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.