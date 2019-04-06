الخرطوم.. آلاف المتظاهرين يحتجون أمام مقر الجيش

الخرطوم / الخليج 365

خرج آلاف السودانيين السبت، في تظاهرة وسط الخرطوم، تطالب بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، استجابة لدعوة أطلقتها المعارضة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن آلاف المتظاهرين خرجوا وسط العاصمة وتوجهوا إلى مقر قيادة الجيش السوداني.

ولدى وصول المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم واعتقلت العشرات منهم، وفق المصادر ذاتها.

وأضاف شهود آخرين، بأن مئات المحتجين ما زالوا يتوجهون نحو مقر قيادة الجيش وسط العاصمة.‎

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وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، قد دعيا إلى التظاهر السبت، في ما يسمى موكب "السودان الوطن الواحد" لتسليم مذكرة للجيش السوداني تطالب بتنحي البشير‎.

وبحسب المراقبين تعتبر التظاهرة الأضخم التي تشهدها الخرطوم منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير.

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط 32 قتيلا، بحسب آخر إحصائية حكومية، فيما تقول "منظمة العفو الدولية" إن حصيلة الضحايا بلغت 52 قتيلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.