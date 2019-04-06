رسام سوري يفتتح معرضا فنيا في إسطنبول

إسطنبول/عائشة حوميرة بولوفالي/الخليج 365

افتتح الرسام السوري أحمد رائد محمد، السبت، معرضا فنيا تحت عنوان "حدس"، في مقر "وقف الفن المستقل" بمدينة إسطنبول.

ويستعرض "محمد" جميع أعماله الفنية، في معرضه الأول من نوعه في تركيا.

وفي حديثه للأناضول، قال إنه شارك في العديد من المعارض الفنية، بحلب ودمشق خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أنه يركز في رسوماته على الأوجه التجريدية والمجازية.

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وعن ممارسة الفن في تركيا، أكد "محمد" أنه واجه صعوبة بداية الأمر، بعد أن قدم إليها رفقة أسرته في 2013، قبل أن يتمكن من الاستقرار، ومتابعة الرسم.

ويعمل "محمد" بجانب ممارسة الرسم، مصمم جرافيك بإحدى الشركات في إسطنبول.

بدورها، قالت أمينة المعرض "هوليا يازيجي"، إن العديد من الفنانين السوريين والعراقيين يواجهون صعوبة في فتح معارض فنية هنا.

وأشارت أنه لهذا السبب يفتح الوقف أبوابه لهؤلاء، حتى يتمكنوا من التواصل مع الجمهور.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.