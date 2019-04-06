السبسي يعلن عن نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة



المنستير (تونس)/ ماهر جعيدان/الخليج 365

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت، نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها في 17 نوفمبر / تشرين الثاني القادم.

جاء ذلك في كلمة للسبسي خلال افتتاح المؤتمر الانتخابي لحركة نِداء تونس بمدينة المنستير (شرق البلاد) الذّي كان مؤسسا لها سنة 2012.

وتابع أنه "لا يرغب في الترشح رغم أن الدستور يضمن له ذلك ".

كما اقترح السبسي في كلمته عودة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الحزب بعد تجميد عضويته منذ سبتمبر/تشرين الأول المَاضي .

وقال السبسي في هذا السياق إنه "يرغب في عودة الشاهد إلى نداء تونس ورفع تجميد عضويته.. وله الحرية في اختيار العودة من عدمها."

وبعد 7 سنوات من تأسيس الحزب يعقد مؤتمر نداء تونس، السبت، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئة السياسية للنداء وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب .

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ورغم فوز حزب نداء تونس بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2014 إلا أنه التحق بالمعارضة على خلفية صراع بين مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد



يذكر أن عشرات النواب والمسؤولين المنشقين عن حزب نداء تونس أعلنوا مؤخرا تأسيس حزب جديد تحت إسم "تحيا تونس" ومن المتوقع أن يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لخوض الإنتخابات البرلمانية والرئاسية اواخر العام الحالي.



وحضر حفل افتتاح مؤتمر نداء تونس حوالي 3000 عضو، كما يشارك فيه ألفا و800 نائب عن مختلف المحافظات لانتخاب مجلس وطني يضم 217 عضوا.



كما سيتم ايضا انتخاب الهيئة السياسية للحزب التي ستضم 32 عضوا وانتخاب اللجنة المركزية له.



وفي تصريح للأناضول، قال صالح الحاج عمر، عضو لجنة إعداد المؤتمر إن "حركة نداء تونس حاولت تجاوز كل المشاكل لعقد هذا المؤتمر، والحزب لا يزال مفتوحا على كافة مناضليه ".



وفيما يتعلق بالتوافق مع حركة النهضة أضاف الحاج عمر أنه حسب "الخط السياسي الجديد للحركة لا توافق مع حركة النهضة في المرحلة القادمة وهذا خيار منا "

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي أعلن الرئيس الباجي قايد السبسي أنّ حركة النهضة أنهت توافقا معه دام 5 سنوات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.