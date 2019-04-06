البحرين.. تعيين أول امرأة بالتفتيش القضائي

المنامة/ الخليج 365-

أعلنت مملكة البحرين، السبت، عن تعيين أول امرأة بالتفتيس القضائي.

‏ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، "تم نقل المحامي العام المستشارة أمينة عيسى للعمل بالتفتيش القضائي الذي يختص بفحص أعمال أعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم وتنمية قدراتهم لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب"

Advertisements

وأوضحت أن " هذا القرار إيماناً بأهمية تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها بناء على ما تثبته من كفاءة".

وشغلت عيسي من قبل مناصب مختلفة بالنيابة العامة بينها تمثيل النيابة العامة أمام محكمة التمييز التي تعد أحكامها نهائية، وأدانت معارضين للمملكة مؤخرا.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2018، انتخب البرلمان البحريني، فوزيه زينل، رئيسة للبرلمان لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.