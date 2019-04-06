استيراد 257 ألف كيلوجرام من الذهب والألماس والأحجار الكريمة بأكثر من 15 مليار ريال العام الماضي

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صحيفة الخليج الالكترونية
بلغت الواردات السعودية من الذهب والأحجار الكريمة والألماس أكثر من 257 ألف كيلو جرام، بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليار ريال، خلال العام 2018.
وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك عيسى العيسى طبقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إن ما تم استيراده خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي من الذهب والأحجار الكريمة والألماس بلغ أكثر من 87 كيلوجراماً بقيمة تقدر بـ2.5 مليار ريال.
وأوضح أن الاستيراد يتم من عدة دول أبرزها: سويسرا، والإمارات، وبريطانيا، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، ولبنان، والهند، وهونج كونج، ومصر، وإيطاليا، وتايلاند، وأمريكا، والصين، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، وإسبانيا، وسنغافورة، والبحرين.
من جهتهم، أوضح عدد من تجار الذهب والمجوهرات أن السوق السعودية متميزة من حيث الإقبال الكبير على الذهب وغيره من المشغولات، ويأتي في مقدمتها الألماس، ثم الزفير الأزرق، والزمرد، فالياقوت، والعقيق، والفيروز، والزبرجد.
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