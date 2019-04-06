تقنية النماص تحتفل ب22 طالبة في الدفعة الثانية من خريجاتها

أميرة الشهري

احتفلت الكلية التقنية العالمية للبنات بالنماص يوم أمس الجمعة الموافق 7/29 بتخريج الدفعة الثانية من طالباتها بقسم إدارة الأعمال وعددهن 22 طالبة ،وذلك بقاعة القمراء بالنماص وقد بدأ برنامج الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم ثم السلام الملكي ،تلتها كلمة ترحيبية قدمتها أ.أمل العمري (مقدمة الحفل) ووكيلة الكلية ، ثم مسيرة لهيئة التدريس بالكلية ثم مسيرة الطالبات الخريجات ، ثم كلمة عميدة الكلية الدكتورة ديان جيمس ThDean.Diann James والتي رحبت فيها بالحضور وباركت للطالبات ووليات أمورهن التخرج ،وقدمت لهن عددا من النصائح ليصبحن لبنات صالحات في المجتمع ،وأضافت أن الجميع ينتظر من هن بعد أن أصبحن جاهزات لسوق العمل أن يفتتحن مشاريعهن الخاصة كما شكرت الجميع من منسوبات الكلية على حسن التنظيم والجهود المبذولة مع الطالبات من البداية حتى وصلن إلى منصة التخرج والتتويج .

وكان لتعليم النماص كلمة للمساعدة للشؤون التعليمية أ.عزيزة بنت غرمان بن سعيد حيث ألقتها نيابة عنها مشرفة الإعلام التربوي أ.نورة ظافر الشهري ، وتوالت الفقرات بين عروض وكلمات ‘ وأخيرا التكريم لجميع الخريجات ،ومن كانت لهن جهود ملموسة ومشاركات داخل الكلية وخارجها ، وتكريم مشرفة الإعلام التربوي بالنماص ،وفي لفتة كريمة وجميلة من أز أمل العمري حين تأخرت إحدى الخريجات عن الحضور لأنها تسكن تهامة أعيدت لأجلها المسيرة وزفت مع زميلاتها وسط إعجاب الحضور وتشجيعهن …

وقدمت الهدايا للخريجات من أمهاتهن ومعارفهن ثم توجه الجميع لتناول وجبة العشاء التي أعدت لهذه المناسبة.