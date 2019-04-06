الرياض.. الإطاحة بوافدين لمتاجرتهم بشرائح اتصال وإنترنت مقيدة بأسماء وهمية

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بوافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، من الجنسية البنجلاديشية؛ لامتهانهم المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت عائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة.
وأوضحت الشرطة أنها ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من شرائح الاتصال مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وأجهزة قارئة للبصمة ومعلومات الشرائح.
وأكدت الشرطة اتخاذها كل الإجراءات النظامية مع المخالفين، واتخاذ اللازم معهما بحسب الاختصاص.
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