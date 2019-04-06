أرامكو: 140 فرصة استثمار بقيمة 60 مليار ريال للشركات

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مسؤول بشركة أرامكو السعودية إن الشركة ستقدم 140 فرصة استثمار بقيمة 60 مليار ريال للشركات. بحسب ما نشرت قناة “العربية” صباح اليوم.

وأوضح المسؤول أن تلك الفرص ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن وكالة “موديز” كشفت في وقت سابق، أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 300 مليون دولار ربح صافي يومي للشركة.

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وتعادل أرباح “أرامكو” أرباح “أبل” و”جوجل” و”إكسون موبيل” مجتمعة.

من جهتها، أفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميًّا من حيث الحجم.. في 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالًا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي بي، بحسب “العربية”.

وفي هذا السياق، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري: إن شركة “أرامكو” هي أكثر شركة لديها “spare capacity” في العالم، حيث إنها تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل بينما تنتج حاليًّا 10 ملايين برميل.

ويؤكد أن أرامكو تمتلك قاعدة احتياطيات هي الأكبر عالميًّا، بحدود 266 مليون برميل، في حين أن احتياطي “إكسون موبيل” يقدر عند 20 مليون برميل فقط، وشيفرون عند 11.7 مليون برميل.