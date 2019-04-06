انت الان تتابع الجيش الوطني الليبي يستعيد بوابة الـ27 في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش الليبي - صورة أرشيفية

استعادت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، سيطرتها على بوابة الـ27 بطرابلس، بعدما أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق، أمس الجمعة، سيطرتها على البوابة وقيام رئيس الحكومة "السراج" بزيارتها. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى من قوات المشير خليفة حفتر، حسبما أفادت قناة "العربية"، إن "قوات الجيش الوطني الليبي تعيد السيطرة على بوابة الـ27، ونشاهد موقع البوابة الآن خلال بث مباشر من غرفة العمليات العسكرية". من جانبه، أكد نائب مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي جوناثان آلن، أن الأزمة الليبية لن تحَل إلا بطرق سياسية.

وأشار آلن إلى أن مجلس الأمن يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إصدار قرار بشأن وقف الاقتتال في ليبيا، قائلا: "يجب على جميع الأطراف الليبية الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف جميع الأعمال التصعيدية"، وذلك بحسب تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية. وأضاف أن اجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا

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