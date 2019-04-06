المسماري: الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس الدولي

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المسماري يعلن سيطرة الجيش الليبي على مطار طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الجمعة، إنه تمت السيطرة على مطار طرابلس الدولي بالكامل وعدد من المناطق الاستراتيجية داخل المدينة، وذلك في إطار عملية تحرير العاصمة الليبية، موضحا في مؤتمر صحفي، أن عملية تحرير طرابلس، التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة"، انطلقت من مناطق شرقي ليبيا إلى الجفرة في الجنوب، ثم إلى الغرب، وأشار إلى أن القوات قطعت ما يزيد على ألف كيلومتر في طريقها إلى طرابلس ولا تزال متقدمة، وأن القوات نجحت في السيطرة على مطار طرابلس العالمي بعد منطقتي غريان وترهونة بالكامل، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وسيطرت القوات أيضا على مناطق العزيزية ومقر اللواء الرابع والهيرة بالكامل، فيما وصلت قوات إلى منطقة السواني التي تبعد 25 كيلومترا جنوبي طرابلس. وذكر المسماري أن "القوات المسلحة فقدت 5 شهداء في عملياتها بمحيط العاصمة بعد خروجها من مدينة غريان"، وأفاد بأنه "جرى رصد بعض التحركات للعدو في محيط منطقة الشويرف

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