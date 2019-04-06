هذا الموضوع تطبيق POCO Launcher يجلب الثيم المظلم مع بعض التغييرات ظهر على التقنية بلا حدود.
حصل تطبيق POCO Launcher على العديد من التحديثات خلال الآونة الأخيرة والتي جلبت إليه ميزات جديدة ومتنوعة. وخلال هذا الأسبوع، حصل التطبيق على تحديث 2.6.5.7، والذي أضاف إمكانية ضبط الشاشة على الوضع الداكن مع الخلفية الشفافة. فإذا تم ضبط الشفافية على 0٪ بعد تحديد الوضع الداكن، فستتحول الخلفية إلى اللون الأسود النقي، وهذا من شأنه أن يوفر من عمر البطارية مع الهواتف المزودة بشاشات AMOLED.
وعلاوةً على ذلك، يضيف هذا التحديث الأخير ميزات جديدة تم اختبارها في الإصدارات التجريبية، بما في ذلك خيار لإضافة تطبيقات مخصصة إلى اختصارات التطبيقات، وإمكانية قفل الهاتف عند النقر مرتين، بالإضافة إلى إصلاح بعض الأخطاء.
جدير بالذكر أن تطبيق POCO Launcher لا يقتصر فقط على POCO F1، فهو متاح لجميع هواتف أندرويد الذكية.
إليكم جميع الميزات الجديدة المتوفرة مع تحديث v2.6.5.7 من POCO Launcher:
- الوضع الداكن.
- إمكانية إضافة تطبيقات مخصصة إلى اختصارات التطبيقات.
- النقر المزدوج لقفل الهاتف.
- إعادة تصميم الأيقونات لتبدو أكثر وضوحًا.
- إصلاح الثغرات.
المصدر
هذا الموضوع تطبيق POCO Launcher يجلب الثيم المظلم مع بعض التغييرات ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق POCO Launcher يجلب الثيم المظلم مع بعض التغييرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.