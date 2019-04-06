هذا الموضوع ابل تضم أحد خبراء جوجل في تقنية الذكاء الإصطناعي لفريق العمل ظهر على التقنية بلا حدود.
كشف تقرير نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت على أن شركة ابل ضمت Ian Goodfellow أحد خبراء جوجل السابقين في تقنية الذكاء الإصطناعي للعمل على مشاريع الشركة القائمة.
يعد Ian Goodfellow أحد أكبر خبراء تقنية الذكاء الإصطناعي العاملين في شركة جوجل سابقاً، والذي ينضم لفريق العمل لدى شركة ابل الآن، للعمل على تطوير مشاريع عملاق التكنولوجيا القائمة الآن.
وقد أشار التقرير الذي نشر مؤخراً إلى أن Ian Goodfellow كان قد غادر شركة جوجل خلال الشهر الماضي لينضم إلى شركة ابل، حيث يشغل الآن منصب مدير قسم التعلم الآلي في مجموعة خاصة من مشاريع ابل.
يذكر أن شركة ابل تتجه إلى التركيز على فريق عمل الشركة في تقنية الذكاء الإصطناعي بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث انضم John Giannandrea خلال العام الماضي أيضاً، والذي يشغل منصب نائب رئيس قسم الذكاء الإصطناعي في شركة ابل الآن.
المصدر
هذا الموضوع ابل تضم أحد خبراء جوجل في تقنية الذكاء الإصطناعي لفريق العمل ظهر على التقنية بلا حدود.
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