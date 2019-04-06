وزير الخارجية المصري عقب لقائه لافروف: اتفقنا على تعزيز مقاومة الإرهاب واستمرار العمل والتشاور الثنائي

القاهرة — سبوتنيك. وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بالقاهرة "اتفقنا على تعزيز الاستقرار ومقاومة الإرهاب والعمل والتشاور معا لإيجاد ارض للتعاون".

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وتابع أن اللقاء تناول أيضا ، "التطورات بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا واليمن".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، في قصر الاتحادية، وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

وأعلنت السفارة الروسية في القاهرة؛ أن لافروف يبدأ زيارته لمصر اليوم والتي تختتم غدا، مشيرة إلى أنها زيارة عمل سيتم فيها عقد مباحثات مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وتأتي زيارة لافروف قبل 48 ساعة من زيارة السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.