الجيش الليبي يهدد بضرب أي مطار تقلع منه طائرات حربية

وأكد الجيش الليبي، حظر تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد كونها منطقة عمليات عسكرية، مهددا بضرب أي مطار تقلع منه هذه الطائرات، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".

كما أعلن الجيش الليبي، في وقت سابق، اليوم السبت، عن وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقها، باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة".

ودعت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

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وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الأربعاء الماضي، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".