اجتماع قطري كويتي عماني... ماذا تحضر الدول الثلاث الأيام القادمة

وعقد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس الشورى العماني، خالد المعولي، ورئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله ال محمود، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول جملة من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التي سيتم طرحها، ومناقشتها في المؤتمر البرلماني الدولي الـ140.

وناقش الاجتماع أهمية توحيد المواقف وجهود التعاون بين الأطراف البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية.

وتنطلق مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 140 الذي تنطلق اليوم السبت في الدوحة وتستمر حتى الـ 10 من أبريل/ نيسان الجاري.