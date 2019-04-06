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ذكرت وكالة "سانا" أن التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي خرقت اتفاق المنطقة "المنزوعة السلاح" واعتدت على بلدات الرصيف والعزيزية والكريم بالقذائف الصاروخية اليوم السبت.
© Sputnik . Bassel Shartouh
وقتل يوم الخميس أمس الأول مدني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على مدينة محردة بريف حماة الشمالي.
وكان خمسة جنود سوريين لقوا حتفهم، يوم الخميس أمس الأول، في ريف إدلب الجنوب الشرقي إثر استهداف موقعهم بصاروخ "كونكورس" موجه أطلقه مسلحو تنظيم "حراس الدين" الذي يتبع مباشرة، لأيمن الظواهري، متزعم تنظيم "القاعدة" الإرهابي في أفغانستان.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس أمس الأول، إن الإرهابيين في إدلب السورية يواصلون استعدادهم لاستفزازات باستخدام مواد سامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدني ودمار بالمنازل بعد قصف نفذته التنظيمات المسلحة بريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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