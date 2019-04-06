العراق وإيران يتخذان قرارا مشتركا لمواجهة السيول والفيضانات

بغداد — سبوتنيك. وقال القيسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "معبر الشيب تم إغلاقه أمام المسافرين بسبب الفيضانات والى إشعار آخر"، لافتا إلى أن القرار "اتخذ بالاتفاق بين الجانبين العراقي والإيراني".

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وبشأن حركة البضائع في المنفذ، أكد القيسي أنها "شبه معدومة منذ أيام بسبب تخوف سائقي الشاحنات من السيول والفيضانات في المنقطة".

وكان العراق، بدأ في الاول من أبرايل/ نيسان الحالي، تنفيذ قرار السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى البلاد بدون تحصيل رسوم على تأشيرات الدخول، وذلك في مقابل قرار إيراني مماثل.

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يأتي ذلك، بعد أيام من زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى العراق، ومناقشة، مسألة الاتفاق على إلغاء رسوم التأشيرات بين البلدين.

ويمر نحو مليون ونصف المليون إيراني عبر الحدود إلى العراق سنويا للمشاركة في المراسم الدينية بالمراقد الشيعية المقدسة.

يشار إلى أن عبد المهدي، وصل اليوم السبت، إلى إيران صحبة وفد وزاري وعدد من رجال الأعمال، في زيارة رسمية تستغرق يومين. والتقي خلال هذه الزيارة بالرئيس الإيراني حسن روحاني، فضلا عن قيادات إيرانية أخرى.