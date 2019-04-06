السراج يتخذ خطوة جديدة بعد أيام من دخول الجيش الوطني الليبي طرابلس

وأفاد بيان صادر عن مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي بمكتب الرئاسة، "بتعيين عقيد كطيار محمد حسن محمد قنونو ناطقا رسميا بسام الجيش الليبي"، مؤكدا أن القرار "يعمل بهذا القرار من اعتبار من تاريخ صدوره"، وذلك وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

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يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من أمر لقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لقواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية، طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية، وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وبدأ الهجوم بالسيطرة على مدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كم جنوب طرابلس، بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء المتمركز في طرابلس، فائز السراج.

وتمثل التطورات انتكاسة للأمم المتحدة والدول الغربية التي تحاول الوساطة بين السراج وحفتر، اللذين اجتمعا في أبوظبي الشهر الماضي، لبحث اتفاق لتقاسم السلطة.