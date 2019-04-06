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وأفاد بيان صادر عن مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي بمكتب الرئاسة، "بتعيين عقيد كطيار محمد حسن محمد قنونو ناطقا رسميا بسام الجيش الليبي"، مؤكدا أن القرار "يعمل بهذا القرار من اعتبار من تاريخ صدوره"، وذلك وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
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وبدأ الهجوم بالسيطرة على مدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كم جنوب طرابلس، بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء المتمركز في طرابلس، فائز السراج.
وتمثل التطورات انتكاسة للأمم المتحدة والدول الغربية التي تحاول الوساطة بين السراج وحفتر، اللذين اجتمعا في أبوظبي الشهر الماضي، لبحث اتفاق لتقاسم السلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر السراج يتخذ خطوة جديدة بعد أيام من دخول الجيش الوطني الليبي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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