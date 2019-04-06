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وأضافت في حوار لها مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن "المرأة البحرينية تقلدت مناصب عديدة ورفيعة داخل مملكة البحرين وخارجها، وأن موقع رئاسة مجلس النواب ليس نهاية المطاف أمام المرأة البحرينية".
ولفتت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى دور قرينة الملك البحريني الأميرة سبيكة آل خليفة، والمجلس الأعلى للمرأة برئاستها، في دعم نساء البحرين، من خلال تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، وتأهيل الكوادر النسائية.
وكشفت عن أن البدء في إنتاج النفط والغاز في خليج البحرين في القريب العاجل، سيتيح فوائض مالية كبيرة أمام البحرين، تستطيع أن تمول به الموازنة وتخلق مشاريع جديدة، توفر المزيد من فرص العمل، لنقلص بها نسبة البطالة، وتطوير حركة عجلة الإنتاج، وخلق استثمارات ومشاريع تنموية، تعود بالفوائد على الوطن والمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة البرلمان: المرأة البحرينية رائدة في المنطقة وتتطلع إلى المزيد من المناصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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