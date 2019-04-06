مسؤول عراقي يكشف سبب الحراك السعودي الأخير في العراق وتأثيره على إيران

وأكد المسؤول أن "التحرك الأخير يأتي "بدفع أمريكي"، مبينا أن "تقديم السعودية الكهرباء للعراق سيسحب الحجة العراقية الحكومية في مسألة الالتزام بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، إذ كانت الحكومة تقول إن وقف استيراد الكهرباء من إيران يعني أن مدن الجنوب ستغرق بالظلمة، وهذا بديل سعودي عن هذه الحجة وبسعر قد يصل إلى نصف ما كان العراق يدفعه لإيران"، كما نقل موقع "العربي الجديد".

ونوه إلى أن "الزيارة مناكفة مع إيران، وكل الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي تتعلق بالتبادل التجاري أو الاستثمار في مجال الطاقة، وإصدار التأشيرات وافتتاح القنصليات تصب في صالح العراق لا السعودية، وهي بطبيعة الحال تختلف عن الاتفاقيات التي وقعها العراق مع إيران، وكانت تصب في صالح الإيرانيين أكثر من العراقيين".

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ووقع الجانبان، عقب سلسلة لقاءات واجتماعات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات، أبرزها مذكرة تفاهم على تزويد السعودية للعراق بالكهرباء، وإنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود بين البلدين، ومذكرة تفاهم لرفع عدد القنصليات في العراق إلى 4.