وأكد المسؤول أن "التحرك الأخير يأتي "بدفع أمريكي"، مبينا أن "تقديم السعودية الكهرباء للعراق سيسحب الحجة العراقية الحكومية في مسألة الالتزام بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، إذ كانت الحكومة تقول إن وقف استيراد الكهرباء من إيران يعني أن مدن الجنوب ستغرق بالظلمة، وهذا بديل سعودي عن هذه الحجة وبسعر قد يصل إلى نصف ما كان العراق يدفعه لإيران"، كما نقل موقع "العربي الجديد".
ونوه إلى أن "الزيارة مناكفة مع إيران، وكل الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي تتعلق بالتبادل التجاري أو الاستثمار في مجال الطاقة، وإصدار التأشيرات وافتتاح القنصليات تصب في صالح العراق لا السعودية، وهي بطبيعة الحال تختلف عن الاتفاقيات التي وقعها العراق مع إيران، وكانت تصب في صالح الإيرانيين أكثر من العراقيين".
اقرأ أيضا. محلل: افتتاح القنصلية السعودية في بغداد يحمل رسائل عديدة
ووقع الجانبان، عقب سلسلة لقاءات واجتماعات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات، أبرزها مذكرة تفاهم على تزويد السعودية للعراق بالكهرباء، وإنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود بين البلدين، ومذكرة تفاهم لرفع عدد القنصليات في العراق إلى 4.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي يكشف سبب الحراك السعودي الأخير في العراق وتأثيره على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.