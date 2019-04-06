تونس تحشد دوليا للحصول على مقعد بمجلس الأمن

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365



يزور وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، نيويورك من 8 إلى 11 أبريل / نيسان الجاري لحشد الدعم الدولي لترشح تونس للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وتجري في 7 حزيران/يونيو المقبل انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي.



ويلتقي وزير الخارجية عددا من المسؤولين في الأمم المتحدة وممثلي البعثات العربية، بالإضافة إلى ممثلي المجموعات الإقليمية والجهوية على غرار المجموعة الإفريقية والمجموعة الأسيوية وأوروبا الشرقية وغيرها.



وبحسب بيان الخارجية، فإن هذه اللقاءات ستمثل مناسبة للتعريف بأولويات تونس خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي، وتأكيد حرصها على خدمة القضايا العربية والإفريقية والدولية الراهنة، وتمتين علاقاتها مع مختلف الشركاء لتعزيز السلام المستدام ومنع نشوب النزاعات والمساهمة في التسوية السلمية للنزاعات.



كما تهدف إلى تعزيز التنسيق صلب هياكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومجابهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتهديدات السيبرانية.



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جدير بالذكر أن تونس هي المرشح الوحيد للمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا بمجلس الأمن للفترة 2020-2021، وقد حظى هذا الترشح بدعم كل من الاتحاد الإفريقي في تموز الماضي وجامعة الدول العربية منذ سنة 2014.

وبعد عشرين عاما، تقترب تونس مرة أخرى من عضوية غير دائمة في مجلس الأمن 2020-2021.

وستعقد الانتخابات في 7 حزيران المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحظى تونس بدعم قوي من المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها خاصة مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الأفريقية.

وسيكون عدد الاصوات التي ستحصل عليها تونس من بين الدول الأعضاء في المنظمة مقياسا مهما في هذا المجال.

وهذه هي المرة الرابعة التي ستجلس فيها تونس في مجلس الأمن كعضو غير دائم، إذا ظفرت بالمقعد.

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