بعد حادثة مشابهة بمصر.. طعن خطيب جمعة سعودي أثناء الصلاة

الرياض / الخليج 365

كشفت السعودية، عن إصابة خطيب مسجد تعرض للطعن أثناء صلاة الجمعة، في ثاني حالة تتكرر بدولة عربية، بعد ساعات من واقعة مماثلة أدت إلى مقتل خطيب في مصر.

وقالت "عكاظ" السعودية، مساء الجمعة "تعرض إمام وخطيب جامع آل زينب في محافظة النماص (جنوب غرب)، الجمعة قبل صعوده المنبر، للطعن داخل المسجد من قبل أربعيني، وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى".

Advertisements

وأوضحت أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أجرى اتصالا بالإمام للاطمئنان إلى حالته الصحية، دون تفاصيل أكثر.

والجمعة، قتل خطيب مسجد غير حكومي في مصر، طعنا بسلاح أبيض (سكين) على يد أحد المصلين، أثناء إمامة صلاة الجمعة غربي القاهرة، وفق تقارير محلية وتصريحات رسمية، لم تكشف بشكل نهائي سبب الطعن.

ولصلاة الجمعة وخطيبها خصوصية لدى المسلمين وشعائرهم، وعادة ما تجد تعظيما، ونادرا ما تُمس أجواؤها بسوء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.