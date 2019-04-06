طيران "الوفاق" يقصف تمركزات لقوات حفتر جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365
قصفت طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الليبية، السبت، معسكراً تتمركز فيه قوات تابعة لقائد قوات الشرق خليفة حفتر، في مدينة "مزدة" جنوب طرابلس، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، عن مصادر عسكرية (لم تسمها) بأن طيران يتبع لحكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، شن ضربات جوية على معسكر تتمركز به قوات تابعة لحفتر في مزدة جنوبي مدينة غريان.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الطائرة الحربية قصفت تمركزات لمسلحين يتبعون لحفتر أيضًا، في منطقة "سوق الخميس" جنوب طرابلس.
ومساء الجمعة، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، في تصريح للقناة ذاتها، أن قواتهم استعادت السيطرة على "مطار طرابلس الدولي" (القديم) جنوبي العاصمة، بعد سيطرة قوات حفتر عليه لساعات.
وكان أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، قد أعلن في مؤتمر صحفي الجمعة، سيطرة قواته على "مطار طرابلس" و"قصر بن غشير"، ومدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وكذلك مدينة العزيزية بالكامل (45 كلم جنوب طرابلس).
وأطلق حفتر الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، قبل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس (جنوب غرب)، برعاية أممية، ما أثار رفضا محليا ودوليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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