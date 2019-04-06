سفير اليمن في #واشنطن يدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي

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الخليج - واس
دعا سفير اليمن في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى إلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي للقبول بهم جزءًا من المشهد السياسي في البلاد.
وقال بن مبارك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن أي ميليشيا تحمل السلاح لا يمكن القبول بها ومن يريد أن يكون جزءًا من المشهد السياسي عليه أن يتحول إلى حزب سياسي.
واتهم سفير اليمن في واشنطن، إيران باستغلال الحوثيين لكي تنفذ إلى اليمن وتعبر منه لاستهداف جيرانها العرب ولمساومة الدول الغربية وابتزاز المجتمع الدولي.
وانتقد المسؤول اليمني، خلال مشاركته في اللقاء السنوي للجامعات الأمريكية والذي ينظمه المجلس القومي للعلاقات الأمريكية العربية- التطلعات السياسية للحوثيين القائمة على دعاوى سلالية طائفية.
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