مدني_الرياض: وفاة متطوع أثناء عمليات البحث عن «طفل وادي الحائر»

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صحيفة الخليج الالكترونية
نعى الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي؛ الذي توفى أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر.
وكان الدفاع المدني، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تكثيف عمليات البحث عن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط في مجرى وادٍ بالرياض.
وأوضح مدني الرياض – في خبر نشرته “تواصل” – أن أعمال البحث مستمرة بوادي الحائر بمشاركة فرق تطوعية للبحث عن طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سقط في مجرى وادي الحائر مساء الجمعة”.
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