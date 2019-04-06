الشورى يؤجل توصية نقل المعلمات المغتربات إلى مواقع إقاماتهن

صحيفة الخليج الالكترونية

تأجلت في مجلس الشورى مناقشة توصية تطالب يإلزام وزارة التعليم بوضع جدول زمني بنقل أو ندب المعلمات المعينات في المدن والمحافظات البعيدة إلى مواقع إقاماتهن.

وتقرر تأجيل التوصية التي كان قد تقدم بها العضو ناصح البقمي لمناقشتها ضمن تقرير لاحق لوزارة التعليم، ووفقاً لصحيفة “الرياض” فإنه تم تأجيل 4 توصيات أخرى من بينها توصية للعضوان سليمان الفيفي، وعلي الشهراني تطالب بدراسة إعفاء خريجي الجامعات من الصم من اختبار “كفايات المعلمين”، وذلك لحين إعداد اختبارات خاصة تناسب حالاتهم.

وتضمن التأجيل توصية تقدمت بها العضو سليمان الفيفي تدعو لإلزام متعهدي نقل الطلاب والطالبات بوجود مرافق أو مرافقة داخل وسيلة النقل أثناء نقلهم من وإلى مدارسهم، وتوصية أخرى للعضو أحمد الأسود تطالب برفع كفاءة المباني المدرسية لتتفي بالمتطلبات التعليمية والتربوية الحديثة.