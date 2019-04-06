ترمب يصدر توجيهات بشأن المحادثات التجارية مع #الصين

الخليج - واس

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم ، بعض التوجيهات لإجراء مفاوضات بشأن التجارة مع الصين من 3 أبريل إلى 5 أبريل 2019.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، ان الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين رحبا بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي ووفد صيني، علي ضؤ توجيهات الرئيس ترمب .

وأشار البيان الي ان موضوعات التفاوض شملت الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري الحواجز غير الجمركية والزراعة وتطبيق الخدمات والمشتريات.

وبحسب البيان، عقدت الولايات المتحدة والصين اجتماعات مثمرة وحققت تقدما بشأن العديد من القضايا الرئيسية، ولا يزال هناك الكثير من القضايا العالقة التي سيتولي أعضاء الوفد الأشراف عليها والبقاء علي اتصال بشكل مستمرلضمان حلها.