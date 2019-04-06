شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض»: وفاة متطوع أثناء عمليات البحث عن «طفل وادي الحائر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نعى الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي؛ الذي توفى أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر.

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وكان الدفاع المدني، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تكثيف عمليات البحث عن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط في مجرى وادٍ بالرياض.

وأوضح مدني الرياض – في خبر نشرته “الخليج 365” – أن أعمال البحث مستمرة بوادي الحائر بمشاركة فرق تطوعية للبحث عن طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سقط في مجرى وادي الحائر مساء الجمعة”.

سقوط طفل في مجرى وادي الحائر.. و«مدني الرياض» يكثف البحث (صور)