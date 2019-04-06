شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض»: وفاة متطوع أثناء عمليات البحث عن «طفل وادي الحائر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نعى الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي؛ الذي توفى أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر.
وكان الدفاع المدني، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تكثيف عمليات البحث عن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط في مجرى وادٍ بالرياض.
وأوضح مدني الرياض – في خبر نشرته “الخليج 365” – أن أعمال البحث مستمرة بوادي الحائر بمشاركة فرق تطوعية للبحث عن طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سقط في مجرى وادي الحائر مساء الجمعة”.
سقوط طفل في مجرى وادي الحائر.. و«مدني الرياض» يكثف البحث (صور)
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