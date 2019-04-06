شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 288 سلة غذائية على نازحي حجة باليمن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 288 سلة غذائية، تزن 21 طنًا و312 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجه، ليستفيد منها 1,728 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.