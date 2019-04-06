قناة أمريكية ستنقل فتح مقبرة فرعونية على الهواء مباشرة

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت قناة تليفزيونية أمريكية، أنها ستنقل على الهواء مباشرة، فتح قبر مومياء مصرية قديمة في مقبرة تعود ربما لأحد النبلاء الفرعونيين. وتأتي هذه الخطوة غير المألوفة في إطار تعاون تم بين القناة وبين وزارة الآثار المصرية. © Reuters/M.A. El Ghany صورة رمزية

للمرة الأولى، قررت قناة ديسكفري الأمريكية بث لحظات فتح مقبرة لمومياء مصرية. وبحسب موقع فوكس أونلاين الألماني، فهذا الحدث هو الأول من نوعه على الإطلاق.

ومن المقرر أن يُفتح القبر التابع لأحد نبلاء مصر القديمة مباشرة، خلال برنامج تلفزيوني على "ديسكفري" والذي سيشارك فيه مسؤول مصري.

إعادة تشغيل الفيديو التالي " الصحة الكوكبية" ... حمية جديدة قد تقي من الموت المبكر! dw.com

اكتشافٌ ينقذ الزعفران من فتك الأمراض الفطرية! dw.com

اكتشاف نادر في مدينة بومبي الإيطالية dw.com 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

يذكر أنه تم اكتشاف المقبرة في فبراير/شباط 2018 في محافظة المنيا جنوب القاهرة.

ويشتبه الباحثون في أن المقبرة تعود إلى أحد النبلاء من الفراعنة، وفقا لما ورد بموقع سويس راديو تي في، الذي أكد نقل مراسم فتح المقبرة الفرعونية على قناة ديسكفري.

من جانبه، أكد متحدث باسم القناة الأمريكية، أن المشروع تم بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية. وأضاف المتحدث أن ديسكفري دفعت للحكومة المصرية مبلغا معينا مقابل نقل هذا الحدث، حسب ما نقله الموقع الإخباري السويسري.

ومن المقرر أن يتنقل فريق البحث في شبكة تحت الأرض مكونة من عدة أنفاق وغرف، حيث وُضعت 40 مومياء يُعتقد أنها تعود إلى أعضاء في النخبة النبيلة المصرية القديمة.

ويتم التصوير المباشر في الموقع تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، كما سيشارك عالم المصريات، زاهي حواس، في عرض فتح التابوت المصري القديم، حسب وسائل الإعلام المصرية. ويُبث فيلم "Expedition Unknown: Egypt Live" على الهواء مباشرة، يوم 7 أبريل/نيسان، بدءا من الساعة الثانية صباحا بتوقيت ألمانيا.

س.إ/ع.ش

الكاتب: سارة إبراهيم