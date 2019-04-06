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العراق يغلق منفذ الشيب الحدودى مع إيران بسبب الفيضانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت مصادر أمنية عراقية اغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران ، أمام المسافرين والتجارة بسبب الفيضانات.

وعرضت فضائية العربية، تقريرا عن الفيضانات والسيول التى تجتاح العراق لأول مرة منذ 30 عاما، بعد أن عانى من الصيف الجاف العام الماضى.

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وتمتلئ الأنهار والسدود بالمياه، لدرجة تهدد العديد من المدن والقرى بالغرق، ودفعت السيول السلطات العراقية لإجراء عمليات واسعة لإنشاء حواجز ترابية تمنع وصول المياه إلى المنازل القريبة قرب نهر دجلة، فيما اضطرت السلطات العراقية لإخلاء عشرات العائلات المحاصرة فى القرى والمناطق السكنية القريبة من الأنهار.

 

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