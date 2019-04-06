وأعلنت السفارة الروسية في القاهرة؛ أن لافروف يبدأ زيارته لمصر اليوم والتي تختتم غدا، مشيرة إلى أنها زيارة عمل سيتم فيها عقد مباحثات مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.
وتأتي زيارة لافروف قبل 48 ساعة من زيارة السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يستقبل وزير خارجية روسيا في قصر الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.