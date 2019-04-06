السيسي يستقبل وزير خارجية روسيا في قصر الاتحادية

وأعلنت السفارة الروسية في القاهرة؛ أن لافروف يبدأ زيارته لمصر اليوم والتي تختتم غدا، مشيرة إلى أنها زيارة عمل سيتم فيها عقد مباحثات مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وتأتي زيارة لافروف قبل 48 ساعة من زيارة السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.