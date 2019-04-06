إعلام: عبد المهدي يطرح مبادرة بشأن السعودية من إيران

وقال المصدر في تصريحات لموقع "RT"، إن "زيارة عبد المهدي في شكلها ستبحث العلاقات بين بغداد وطهران وآليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، لكنه سيطرح أيضا مبادرة بين إيران والسعودية".

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وأضاف أن "هذه المبادرة بدأت من مصر، عندما زارها عبد المهدي أواخر الشهر الماضي، وستتضح ملامحها أكثر خلال زيارته إلى السعودية في الأيام المقبلة".

يشار إلى أن عبد المهدي، وصل اليوم السبت، إلى إيران صحبة وفد وزاري وعدد من رجال الأعمال، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وسيلتقي عبد المهدي خلال هذه الزيارة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، فضلا عن قيادات إيرانية أخرى، وسيبحث كذلك عددا من الملفات على رأسها الاقتصادية و التجارية من أجل التحرك بما يسمح بتخفيف عواقب العقوبات الأمريكية على طهران.