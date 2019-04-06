بعد الجولان وترقب نتنياهو... خطوة أمريكية جديدة تجاه الضفة الغربية

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية إنه أوضح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
© REUTERS / AMMAR AWAD
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يعترف ترامب بالضفة الغربية كمنطقة تحت السيادة الإسرائيلية، كما فعل إزاء الجولان السوري المحتل، رد نتنياهو بالقول:
انتظروا حتى الولاية القادمة (في رئاسته للحكومة).
يشار إلى أن نتنياهو قد تطرق إلى الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي يطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، والتي توصف بأنها لتصفية القضية الفلسطينية، وقال إن هناك ثلاثة شروط يتوقع أن تكون مشتملة في الخطة، وهي "عدم اقتلاع أي مستوطن، والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، وعدم تقسيم القدس".
أوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو ادعى أن العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية قد قطعت، وأن الحديث عن كيانين منفصلين، وأنه يعتقد أن ذلك ليس سيئا بالنسبة لإسرائيل على المدى البعيد.
يشار إلى ان هذه التصريحات تأتي قبل ثلاثة أيام فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست رقم 21، والمقررة الثلاثاء المقبل.
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