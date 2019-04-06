جوتيريش يغادر ليبيا «مفطور القلب» بعد لقاء حفتر

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جوتيريش يغادر ليبيا بعد لقاء حفتر
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة، إنه يغادر ليبيا وهو ”مفطور القلب“ ويشعر بقلق شديد، بعد أن عقد اجتماعا مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، المتمركز في شرق البلاد، الذي أمر قواته بالزحف إلى العاصمة طرابلس، إذ قال جوتيريش، في تغريدة ”ما زال يحدوني الأمل في إمكانية تجنب مواجهة دامية في طرابلس وحولها“، يأتي هذا في أعقاب سيطرة الجيش الوطني الليبي، على 3 بلدات جنوب طرابلس، واقترب أكثر بوتيرة سريعة من العاصمة طرابلس، إثر أوامر من القيادة بالتقدم،
واندلعت هذه الأزمة خلال زيارة جوتيريش، إلى طرابلس، حيث التقى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، وناقشا الأوضاع في ليبيا. وكان جوتيريش، قال في مؤتمر صحفي بمصر: "هدفنا الأول يتمثل في تجنب أي مواجهات كبيرة قد تؤدي لظروف تزعزع استقرار الوضع في ليبيا". وشدد على أهمية توحيد "المؤسسات
واندلعت هذه الأزمة خلال زيارة جوتيريش، إلى طرابلس، حيث التقى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، وناقشا الأوضاع في ليبيا.
وكان جوتيريش، قال في مؤتمر صحفي بمصر: "هدفنا الأول يتمثل في تجنب أي مواجهات كبيرة قد تؤدي لظروف تزعزع استقرار الوضع في ليبيا".
وشدد على أهمية توحيد "المؤسسات الليبية، من البرلمان الوطني والمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس الأمن الوطني"، معربا عن تمنياته بأن "يكون النقاش الذي دار بين السراج وحفتر في أبو ظبي خطوة مهمة لضمان ذلك".
وأعربت الخارجية المصرية، أمس، عن بالغ قلقها من الاشتباكات التي اندلعت في عدد من المناطق، مؤكدة موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي خيارا وحيدا للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها. (للمزيد: كر وفر وقلق دولي.. ماذا يحدث في ليبيا؟)
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