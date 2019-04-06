شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يحذر من غرس الحوثيون لأفكار طائفية فى عقول الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي تقوم بغرس أفكار وقيم طائفية في عقول الشباب من خلال تدريس الفكر الطائفي في المدارس، وإجبار الطلاب على ترديد الشعارات التي ترددها الميليشيات، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية على صعيد التعايش المجتمعي.



وأوضح الإرياني، خلال لقائه في برلين مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني، جايدي ينسن، حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية اليوم السبت أن ميليشيات الحوثي تقوم بغرس أفكار وقيم طائفية في عقول النشء من خلال تدريس الفكر العقائدي الطائفي في المدارس وإجبار الطلاب على ترديد صرخة الموت التي تعتنقها الميليشيا.



وحذر من أن ذلك "ينذر بكارثة حقيقية على صعيد التعايش المجتمعي ويتسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب الواحد" . وقال إن اليمن يعيش أوضاعا إنسانية صعبة منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة في عام 2015، وما نتج عن ذلك من تدمير للمؤسسات والبنى التحتية ونهب الموارد والأموال العامة في مناطق سيطرة الميليشيات وتحميل المواطنين أعباء مالية من خلال الجبايات الإضافية لترتفع مستويات الفقر إلى حدود غير مسبوقة.



وأشار وزير الإعلام اليمني إلى خطورة تجنيد الأطفال الذي تقوم به الجماعة الانقلابية على التعايش المجتمعي والسلم الأهلي، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي تعد لتجنيد نحو 50 ألف طفل، وذلك حسب معلومات مؤكدة مرصودة لدى الحكومة.