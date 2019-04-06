سلامة يلتقي السرّاج في مسعى لنزع فتيل الأزمة بالعاصمة الليبية

مصطفى كامل/الخليج 365

-المبعوث الأممي يبحث موعدا جديدا لمؤتمر الحوار الوطني الليبي المقرر الأسبوع القادم.

-ويصف الوضع في طرابلس بـ "الخطير"، وأنه يعمل على مدار الساعة لتجنب المواجهة العسكرية.

حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة



ذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يلتقي، اليوم السبت، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في إطار السعي لنزع فتيل الأزمة في طرابلس.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة، عن الدبلوماسيين (لم تكشف عنهم) أن سلامة قدم صورة قاتمة عن الوضع الميداني والسياسي في طرابلس، في تقرير قدمه لمجلس الأمن عبر اتصال متلفز من طرابلس خلال جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس بشكل عاجل بناء على دعوة من بريطانيا.

ووصف سلامة الوضع هناك بـ "الخطير"، وأشار إلى أنه "يعمل على مدار الساعة لتجنب المواجهة العسكرية".

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وأبلغ سلامة مجلس الأمن أنه سيحدد موقفه في شأن ما إذا كان سيعلن موعدًا لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني مطلع الأسبوع المقبل، بناء على التطورات الميدانية وتفاعلات الوضع الأمني.

والخميس، أعلن خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، رسميا إطلاق عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس، قبيل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس (جنوب غرب)، تحت رعاية أممية، مما أثار استنكارا محليا ودوليا واسعا.

وردًا على ذلك، أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، سلاح الجو بـ"قصف كل من يهدد الحياة المدنية" بالتزامن مع تقدم قوات حفتر لغرب البلاد.

ومنذ سنوات، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

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