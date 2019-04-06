"مجموعة السبع" تدعو قوات حفتر للتراجع عن مهاجمة طرابلس

مصطفى كامل/الخليج 365
دعت مجموعة السبع الصناعية الكبرى، قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر إلى التراجع عن مهاجمة طرابلس، وطالبت بوقف فوري لجميع الأنشطة العسكرية هناك.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية المجموعة عقب لقاء جمعهم بمدينة دينار في شمالي فرنسا، الجمعة.
وجاء في البيان: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية فورا ووقف التحرك تجاه طرابلس".
وأضاف: "هذه التحركات تعرقل آفاق عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتعرض أرواح المدنيين للخطر وتطيل أمد معاناة الشعب الليبي".
وشدد الوزراء على أنه "لا حل عسكريا للنزاع الليبي".
وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا واليابان وإيطاليا.
وأطلق حفتر الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس (جنوب غرب)، برعاية أممية، ما أثار رفضا محليا ودوليا.وردا على العملية، أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، سلاح الجو بـ "قصف كل من يهدد الحياة المدنية"، بالتزامن مع تقدم قوات حفتر نحو الغرب.
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